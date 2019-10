Architekci nagrodzeni. Oto ich projekty z Wrocławia (ZOBACZ)

Wielokrotnie nagradzana pracownia dała się poznać z indywidualnego stylu, nowatorskiego i nieszablonowego podejścia do architektury. Ten styl zdobywa uznanie nie tylko ekspertów i jurorów, ale także mieszkańców Wrocławia, Poznania i Warszawy. Jednym ze znaków rozpoznawczych pracowni są powtarzalne motywy i desenie tworzące elewacje budynków. - Lubię, kiedy budynek jest w tkance miejskiej jednoznaczny, oparty na klarownym pomyśle. Może to być np. kompozycja balkonów lub okien, odważny wzór dotyczący najlepiej całej płaszczyzny. Jeśli taki wzór się powtarza, to porządkuje przestrzeń – mówi architekt Artur Szczepaniak.

AP Szczepaniak