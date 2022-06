Arboretum Wojsławice to prawdziwy raj dla miłośników przyrody! Sprawdź dojazd, cennik i godziny otwarcia ogrodu botanicznego w sezonie 2022

Arboretum w Wojsławicach – dojazd i parking

Będąc w Wojsławicach, warto też wybrać się do odległego o około 30 km Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim bądź leżącej w podobnej odległości Twierdzy Srebrna Góra . Kierując się do obu miejsc należy obrać kierunek na Ząbkowice Śląskie, a następnie zjechać na DW385 (do Srebrnej Góry) bądź DW382 (do Kamieńca).

Wojsławice położone są 50 km na południe od Wrocławia i 2 km na wschód od historycznej Niemczy, na obszarze chronionego krajobrazu Wzgórz Strzelińsko-Niemczańskich. Arboretum znajduje się w Wojsławicach, około 15 km na wschód od Dzierżoniowa. Chcąc odwiedzić to miejsce, wyjeżdżając na przykład z Legnicy, najlepszym rozwiązaniem będzie podróż samochodowa - do Arboretum dostaniemy się w niewiele ponad godzinę. Na miejscu znajduje się bezpłatny parking .

Arboretum w Wojsławicach: cennik i godziny otwarcia ogrodu botanicznego

Arboretum jest otwarte dla zwiedzających w okresie od kwietnia do października. W tym roku sezon potrwa do 23 października. Kasy Arboretum czynne są codziennie w godzinach od 9 do 18 (także w święta). Ogród można zwiedzać do godz. 20:00. Bilety można nabyć na miejscu, korzystając z biletomatu lub kasy lub na stronie https://bilety.arboretumwojslawice.pl/. W cenie biletu: parking, WC, Wi-Fi, wystawy, tematyczne kiermasze i prowadzone w tych dniach wykłady z oprowadzaniem.

Istnieje możliwość zakupu biletu do wykorzystania w późniejszym terminie – bilet jest ważny od momentu skasowania.

Cennik: