Arboretum Leśne w Stradomi kusi tlenem. To jeden z największych obiektów w Polsce. Oto zielone płuca powiatu oleśnickiego! (FOTO)

Kilkadziesiąt hektarów historii

Prawdziwe unikaty

Kolekcje botaniczne tworzy około 1500 taksonów drzew i krzewów oraz kilkaset taksonów roślin ozdobnych. Rosną tu świerki, jodły i sosny, której kolekcja jest zaliczana do jednej z największych w Polsce, a także dęby i klony. Podziwiać można piękne różaneczniki, magnolie, piwonie, róże, lilaki, derenie, tulipany, liliowce, kosaćce, lilie, funkie, mieczyki, a także trawy ozdobne, rośliny alpejskie, rośliny cieniolubne oraz rośliny wodne. Szczególne miejsce w zasobach arboretum mają gatunki roślin chronionych. Arboretum aktywnie uczestniczy w badaniach naukowych oraz realizuje program edukacji ekologicznej i popularyzuje wiedzę przyrodniczo-leśną. Jest tutaj kilka prawdziwych unikatów. Do nich należy zaliczyć m.in. dyptam jesionolistny, nazywany „gorejącym krzewem Mojżesza”. To roślina z południa Europy i Syberii, wydzielająca niezwykle intensywne w zapachu, parzące i łatwoplane olejki eteryczne. Endemitami w hodowli są także, niezwykle rzadko występujące, gatunki chronione: wawrzynek główkowy (przywieziony z poligonu w Nowej Dębie), różanecznik żółty (inaczej azalia pontyjska), paproć wodna, marsylia czterolistna (wymarła w naturze) - gatunek ekstremalnie rzadki. To jedna z dwóch polskich wodnych paproci. Ogród może się pochwalić jedną z większych populacji w Polsce. Posiada kilka zbiorników wodnych, gdzie roślina ta bardzo dobrze się zaadaptowała. Niezwykle ważną częścią działalności arboretum jest selekcja i przechowywanie nasion, głównie drzew. To swoisty bank genów. W laboratorium prowadzi się m.in. hodowlę in vitro zagrożonych gatunków.