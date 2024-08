Apogeum pogodowe na Dolnym Śląsku. W wielu miejscach obowiązuje alarm przeciwpowodziowy

- Monitorujemy sytuację pogodową. Na ten moment nie przewidujemy mocnego obciążenia jednostek z powiatu wrocławskiego i Wrocławia. Zgłoszenia, które otrzymujemy, nie odbiegają od normy - informuje Przemysław Rogalewicz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nieustannie przesyła ostrzeżenia o burzach i intensywnych opadach deszczu mieszkańcom Dolnego Śląska. Podobnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie III stopnia przed silnym deszczem z burzami, które obowiązuje na terenie Wrocławia i powiatu wrocławskiego.

- Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu od 80 mm do 90 mm, punktowo do 100 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad - podają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.