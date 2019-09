Aplikacja o zdrowiu seksualnym. Powinien ściągnąć ją każdy, kto planuje lub dawno rozpoczął już życie seksualne

Problem chorób przenoszonych drogą płciową to nadal poważny temat zarówno w naszym województwie, jak i w całym kraju. Niestety, liczba osób zakażonych nie zmniejsza się. Stale pojawiają się nowe przypadki, dlatego specjaliści wykorzystują coraz nowsze formy profilaktyki, by edukować o tym, jak uniknąć zakażenia czy zachęcać do testowania w kierunku tych chorób.

Twórcą bezpłatnej aplikacji PrEP HIV, która równocześnie ma pełnić rolę profilaktyczną i być pomocą, dla tych którzy narazili się na zakażenie, jest prof. Miłosz Parczewski z Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych PUM. Profesor jest obecnie prezesem Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS.