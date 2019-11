Anwil - Śląsk. O tym, jak Śląsk z Anwilem niegdyś wojował (ARCHIWALNE ZDJĘCIA)

Choć historii i dokonań włocławskiego klubu nie ma prawa porównywać do WKS-u, to meczami obu drużyn zapisany jest bardzo bujny rozdział polskiej koszykówki. A zaczęło się na początku lat 90., kiedy ekipa z Kujaw awansowała do ekstraklasy. I nieważne, czy spotkania rozgrywane były w"kurnikowej" hali OSiR-u bądź mogącej pomieścić cztery tysiące widzów Hali Mistrzów albo naszych Orbicie i Ludowej - zawsze było gorąco. A w finałach play-off to już w ogóle się gotowało.

Śląsk mierzył się z Nobilesem, tudzież Anwilem, pięć razy w decydującej rozgrywce o złote medale. Za każdym razem był górą, a włocławianie nabawili się z tego tytułu niemałych kompleksów. Na swoje pierwsze mistrzostwo Anwil musiał poczekać do roku 2003, kiedy ich odwieczni rywale nieco spuścili z tonu. Inna sprawa, że nie byłoby tego tytułu, gdyby nie "nasz" Andrej Urlep, co to przeniósł się na krótko do Włocławka. Ale wróćmy do początku.