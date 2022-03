Antycyklon nadciąga nad Wrocław. Rekordowo wysokie ciśnienie, trudny czas dla meteopatów [PROGNOZA POGODY]

Skutki wysokiego ciśnienia - gorsze samopoczucie, bóle głowy

Ciśnieniowe rekordy

Wiosna we Wrocławiu!

Sam antycyklon, oprócz wyższego ciśnienia, przyniesie ze sobą poprawę pogody - będzie dużo słońca, mało chmur i wiatru. W najbliższych dniach temperatura będzie iście wiosenna. Dzisiaj (16 marca) wynosi 12 st. C, w nocy ze środy na czwartek spadnie do około -1 st. C. Następnie w czwartek (17 marca) wynosić ma 12 st. C, w nocy z czwartku na piątek prognozuje się około 0 st. C. W piątek w trakcie dnia będzie 9 st. C, w sobotę 8 st. C, w niedzielę 9 st. C. Przyszły tydzień zapowiada się jeszcze lepiej, bo termometry pokażą nam 15, a nawet 18 st. C.