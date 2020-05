Anna Lewandowska, żona znanego piłkarza, nakarmi cię we Wrocławiu (SZCZEGÓŁY)

Od piątku, 15 maja b.r. catering SuperMenu rozpocznie dostawę swoich posiłków mieszkańcom Wrocławia i okolicznych miejscowości. To jednak nie koniec nowości. Od 17 maja firma poszerza swoją ofertę także o niedzielę – dowozy na weekend będą odbywały się w soboty rano.

„Miesiąc temu wystartowaliśmy z SuperMenu. Nasza oferta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i miłym przyjęciem, co niezmiernie nas cieszy. W planach mamy ciągły rozwój. Odpowiadając na zapotrzebowanie naszych odbiorców, poszerzamy zasięg o dwa nowe miasta, a wkrótce będziemy w kolejnych. Dodatkowo zaczynamy dostarczać diety również na niedziele. Oznacza to, że klienci z Warszawy, Krakowa i Wrocławia będą mogli kupić dietę na 7 dni w tygodniu” – mówi Jacek Domasat, Prezes Zarządu Spółki Eat By Ann Sp. z o o.