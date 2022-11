Anna Lewandowska na Mundialu 2022 w Katarze. Kibicuje Robertowi i szokuje cenami kreacji. Zdjęcia z jej Instagrama robią furorę w sieci

Co zobaczyć w Katarze?

Anna Lewandowska kibicuje Polsce w Katarze

Anna Lewandowska towarzyszy swojemu mężowi, gwieździe futbolu Robertowi Lewandowskiemu, na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w Katarze. Na Instagramie publikuje zdjęcia i relacje ze swej piłkarskiej przygody.

Anna Lewandowska przybyła do stolicy Kataru, Dohy, przede wszystkim po to, by kibicować polskiej drużynie, a zwłaszcza swojemu mężowi. Już w pierwszym poście z Mundialu, opublikowanym na Instagramie, widzimy Annę w pozie kibica i koszulce z numerem i nazwiskiem Roberta Lewandowskiego. Podpis pod zdjęciem jest jednoznaczny: