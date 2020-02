Angielski bloger: MUSICIE TO MIEĆ, gdy przyjeżdżacie do Wrocławia! [FILM]

Wrocław jest piękny, ale zimą zasnuwa go śmierdzący, trujący smog. Czujemy go my, wrocławianie, czują go również turyści. Dlatego dbanie o stan powietrza we Wrocławiu powinno być dla nas równie ważne, jak dbanie o jego atrakcje. Trudno zwiedzać, gdy nie ma czym oddychać.