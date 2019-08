Angel City wyjątkowa inwestycja w centrum Wrocławia

Nowy budynek, ponadczasowa bryła

Apartamentowiec Angel City budowany jest w historycznej części Wrocławia, dlatego architektom zależało, żeby obiekt wpasował się w zabytkową dzielnicę. Znajdziemy w nim zatem m.in. płytki ceramiczne nawiązujące do okolicznych kamienic czy panele inspirowane przedwojennymi klatkami schodowymi. Fasada od strony ul. Traugutta będzie wykonana w stylu współgrającym z sąsiadującymi budynkami, tak by powstała spójna przestrzeń miejska.

Imponująca budowa w sąsiedztwie rzeki

Pierwsze prace budowlane w Angel City rozpoczęły się pod koniec ubiegłego roku. W miejscu, gdzie realizowany jest apartamentowiec, powstał głęboki na kilkanaście metrów wykop.

Ze względu na obowiązujące wymogi prawne dotyczące liczby miejsc postojowych inwestor zaprojektował trzy podziemne kondygnacje garażowe, co jest rzadko spotykanym rozwiązaniem na wrocławskim rynku mieszkaniowym. Aby wywieźć z niego ziemię ciężarówki kursowały już ponad dwa tysiące razy, to obrazuje o jakiej skali inwestycji mówimy, a to jeszcze nie koniec prac ziemnych na poziomie -3.

Wykonano już znaczącą część płyty fundamentowej oraz konstrukcji podziemnej budynku. Do tej pory, choć jest to dopiero początkowy etap budowy, dostarczono ponad 200 betonowozów oraz 300 ton stali. Realizacja każdej z kondygnacji podziemnej będzie trwać około 6 tygodni.

Wyzwanie logistyczne

- Jest to jedna z nielicznych tak dużych, jednoetapowych inwestycji mieszkaniowych we Wrocławiu. To z jednej strony duże wyzwanie logistyczne a z drugiej duża zaleta dla mieszkańców całego kompleksu, ponieważ nie rozciągamy prac budowlanych w czasie. Nasza inwestycja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Swoich właścicieli znalazło już prawie 150 apartamentów, tym samym powtórzyliśmy sukces sprzedażowy niedawno zakończonego przedsięwzięcia Angel River – mówi Natalia Sawicka, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu – obszar Zachód w Angel Poland Group.

- Prace budowlane postępują zgodnie z harmonogramem. Zakończenie inwestycji nastąpi na przełomie II i III kwartału 2021 roku. To bardzo złożone przedsięwzięcie. Docelowo na budowie pracować będzie około 350 osób. Wyzwaniem będzie również wykonanie wysokiego na trzy kondygnacje wejścia na wewnętrzny zielony dziedziniec. W tym miejscu konstrukcję podtrzymywać będą słupy w kształcie litery „V” do których trzeba było zamówić specjalne systemy deskowań. – informuje Sebastian Bieńkowski, członek zarządu Angel Construction, generalnego wykonawcy apartamentowca. Za projekt odpowiada londyńska pracownia EPR Architects.

Apartamenty, spa i zielony ogród

W Angel City znajdzie się 370 mieszkań, od studio po ponadto stumetrowe apartamenty z tarasami. Ceny mieszkań zaczynają się od 9 000 zł za mkw. Do dyspozycji mieszkańców będzie również przestronne lobby z całodobową ochroną, centrum fitness i strefa SPA o powierzchni prawie 200 mkw., czy rowerownie. Na podziemnym parkingu znajdą się stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz dodatkowe stojaki dla rowerów. Na parterze przewidziano pasaż handlowo-usługowy o powierzchni ponad 1800 mkw. Dodatkową atrakcją będzie wewnętrzny dziedziniec o powierzchni ponad 1000 mkw., w którym znajdzie się ogólnodostępny teren zielony oraz ogródki przynależne do wybranych mieszkań.

Deweloper proponuje preferencyjny system płatności 10/90. Oznacza to, że w chwili podpisywania umowy deweloperskiej wpłacamy dziesięć procent wartości mieszkania, pozostałą część w 2021 r. tj. tuż przed odbiorem kluczy. Bezpieczeństwo klientom zapewnia także zamknięty rachunek powierniczy, zgodnie z którym deweloper otrzyma środki pieniężne dopiero po zakończeniu inwestycji.