Andrzejki 2022 we Wrocławiu, czyli co robić w stolicy Dolnego Śląska w andrzejkową noc [IMPREZY] Monika Fajge

Imprezy andrzejkowe we Wrocławiu. Sprawdźcie, gdzie wybrać się na Andrzejki. Poruszajcie się za pomocą strzałek lub gestów w smartfonie. Szymon Starnawski / Polska Press Zobacz galerię (10 zdjęć)

Przed nami wigilia św. Andrzeja, czyli tzw. Andrzejki. Dawniej były świętem obchodzonym tylko przez panny, które zbierały się, by wróżyć sobie imię przyszłego małżonka. Dzisiaj w Andrzejki bawią się wszyscy. To okazja, by wyjść z domu i ruszyć na parkiet. Co ciekawego dzieje się w Andrzejki we Wrocławiu. Kliknijcie w GALERIĘ i sprawdźcie najciekawsze andrzejkowe propozycje.