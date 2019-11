Znacie wszystkie wróżby andrzejkowe? Dawniej wierzono, że na Andrzejki panna pozna kandydata na męża. Dziś to okazja do zabawy z tradycyjnym laniem wosku ale nie tylko. Popularne wróżby andrzejkowe to też kolejka z butów, wróżby z kubków, wróżby jabłkiem czy wróżby z zapałek.

Przysłowia mówią, że „Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście” albo „Na świętego Andrzeja, dziewkom z wróżby nadzieja”. Dzisiaj to kolejna, niezła okazja do dobrej zabawy w gronie przyjaciół.



Lanie wosku

Wróżba z kleksem

Kolejka z butów

Andrzejkowe wróżby z kubków

Wróżby z jabłkiem

Wróżby andrzejkowe z zapałek

Papierowe serce

Wróżby ze świecami

ANDRZEJKOWE WRÓŻBY Z KART

Do najbardziej tajemniczych sposobów wróżenia należy tarot. Początki tych kart giną w mrokach średniowiecza, a mimo to potrafią odpowiedzieć na pytania ludzi z XXI wieku...

Tradycyjne wróżby ogranicza się często do lania wosku przez ucho od klucza, a na przepowiednie losu patrzy z przymrużeniem oka. Ale dawniej, wigilia świętego Andrzeja była dniem, traktowanym niezwykle poważnie przez panny szukające dla siebie męża.Wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i odprawiano je w odosobnieniu. Z czasem zamieniły się w zbiorową zabawę panien na wydaniu. Były ostatnią okazją do hucznego świętowania przed rozpoczynającym się adwentem. Kobiety zamężne nie brały w nich udziału, ich los był już bowiem przesądzony.Kawalerowie mieli swój własny wieczór i wróżyli w wigilię świętej Katarzyny, czyli w nocy z 24 na 25 listopada. Dziś, Katarzynki to zapomniany zwyczaj, ale kiedyś panowie wkładali pod poduszkę dziewczęce przedmioty i czekali na sen o przyszłej narzeczonej. Po przebudzeniu losowali karteczki z żeńskimi imionami. Losowali też kubki, pod którymi ukrywały się: obrączka, moneta czy zboże, symbolizujące dobrą pracę.Dziewczęta pościły i modliły się do świetego Andrzeja o sen, w którym zobaczą swojego przyszłego męża. Ucinały też gałązkę wiśni lub czereśni. Rychłe zamążpójście zwiastowało zakwitnięcie gałęzi w wigilię Bożego Narodzenia. Wierzyły też, że zasianie lnu i konopi oraz zagrabianie ich męskimi spodniami sprowadzi do domu kandydata na męża. Indywidualne wróżby panien odeszły w zapomnienie.Dziś nie znane są też zabawy, w których na przyszłego męża miały wskazywać zwierzęta. Jedną z nich było rzucanie psu kulek z ciasta oznaczającego wybranego chłopca, a na Mazowszu placków posmarowanych tłuszczem. Panie czekały, która kulka czy placek zostaną zjedzone jako pierwsze. Nasłuchiwały też, od której strony zaszczeka pies. Stamtąd bowiem, miał nadejść ukochany. Na Kujawach i w Małopolsce gąsior z zawiązanymi oczami wskazywał pannę, która jako pierwsza wyjdzie za mąż.Jak na przykład lanie wosku przez ucho od klucza albo losowanie kartek z męskimi imionami. W tej pierwszej zabawie, niewątpliwie najpopularniejszej wróżbie Andrzejkowej, odczytujemy przyszłość z wosku, który wcześniej wylaliśmy na zimną wodę.Niemałe znaczenie ma tutaj klucz, symbolizujący tajemnicę i płodność. Dobrze, żeby był stary. Pamiętajmy o nim, kiedy będziemy się przygotowywać do tej wróżby. Dawniej kształt wosku miał zdradzać charakter przyszłego męża. Jeśli rzeźba uformowana z wosku przypominała górę, symbolizowało to gwałtowność, pies i kot miały świadczyć o przyjacielskim usposobieniu.Tymczasem dzisiaj figurę psa interpretujemy jako fałszywego przyjaciela, natomiast górę jak trudności nie do pokonania. Pomyślną wróżbą jest zaś anioł, który symbolizuje szczęście. Dom może oznaczać przeprowadzkę lub założenie rodziny. Jajko to symbol płodności, a motyl świadczy o nadchodzących zmianach.Zatem do dzieła drogie panny! Bawcie się w tę wyjątkową noc. Skoro robiły to nasze prababki, czemu nie miałybyśmy i my?To zdecydowanie najpopularniejsza wróżba Andrzejkowa. Przygotujcie miskę z zimną wodą, klucz z dużym uchem i ciepły wosk. A potem odczytajcie kształt woskowej rzeźby.Na kartkę wylewamy kilka kropel atramentu i składamy ją na pół, po czym odczytujemy symetryczny obraz. Motyl to krótki romans, twarz - rywal, a drzewo to miłość, na którą trzeba poczekać.Ta wróżba andrzejkowa też ma wielu zwolenników. Panny zdejmują buty i układają jeden za drugim. Który but pierwszy „dojdzie do progu”, tego właścicielka najszybciej stanie przed ołtarzem.Pod kubki wkładamy obrączkę (miłość),monetę (bogactwo) i kwiatek (szczęście). Według innych tradycji, umieszczamy laleczkę (macierzyństwo), albo nic nie wkładamy (staropanieństwo). Potem losujemy kubek.Obieramy jabłko tak, aby powstała długa skórka. Rzucamy ją za siebie przez lewe ramię. W jaką literę się ułożyła? Będzie to pierwsza litera imienia przyszłego męża.Pomyśl życzenie i zapal dwie zapałki. Trzymaj je płomieniami do góry. Jeżeli zapałki będą palić się „ku sobie”, życzenie się spełni w ciągu roku, a jeśli nie - będziesz musiała dłużej poczekać na jego realizację.Wycinamy serce z papieru, wypisujemy na nim męskie imiona. Obracamy niezapisaną powierzchnią do siebie i przebijamy szpilką. To imię, w które trafimy, będzie imieniem przyszłego męża.Do miski wlewamy wodę, a na jej brzegach przyklejamy karteczki z męskimi imionami. Na środku tafli kładziemy świeczkę i obserwujemy, którą karteczkę podpali.Zawsze budziły respekt z powodu swoich trafnych przepowiedni. Nadal panuje obawa przed talią, która podobno przynosi nieszczęście temu, kto z niej wróży. To echo z czasów inkwizycji, gdy tarocistów prześladowano za rzekome uprawianie magii. Dzisiaj tarota można potraktować z dystansem i po przyjacielsku. Karty nie zrobią nam krzywdy, a ich sugestie mogą się przydać w rozwiązaniu problemów. Pochodzenie tarota nie jest do końca jasne. Być może pojawił się w Europie z krzyżowcami, którzy jego tajemnice poznali w kraju Saracenów. Inni badacze uważają, że jego korzenie są w Indiach, a do Europy – przez Egipt i Mezopotamię – trafił razem z Cyganami. Na wizerunki kart wpływały również tajne stowarzyszenia różokrzyżowców, żydowska kabała, a nawet legendy o św. Graalu.W każdym razie, dzięki 78 kartom podzielonym na dwie części – arkana wielkie i małe – można roztrząsać zwykłe ludzkie sprawy, ale i zagadki całej ludzkości.– Tarot nie dyskryminuje żadnego pytania. Każde jest ciekawe, bo można odkryć różne zależności i motywacje ludzkie, a to jest specjalnością tych kart. Niczego jednak nie przesądza. Tarot tylko informuje, jak rzeczy się mają i co jest najważniejsze w sytuacji pytającego – mówi tarocistka Monika Horn.Wielkie arkana składają się z 22 kart, które przedstawiają symbole znane z mitów i tradycji. 56 kart arkanów małych dzieli się na 4 kolory - buławy, kielichy, denary i miecze. Każdy kolor składa się z 14 kart, czterech dworskich (króla,damy, rycerza i giermka) i pozostałych – od asa do dziesiątek. Ogólnie, buławy oznaczają twórczość, rozwój, pracę. Są grupą męską, ukazują wpływ znaków zodiaku, jak Baran, Strzelec i Lew. Kobiece kielichy to emocje i uczucia, wiążą się ze znakami Ryb, Skorpiona i Raka. Denary to symbol pieniędzy i spraw finansowych. Są grupą żeńską związaną ze znakami Byka, Panny i Koziorożca. Miecze - walka i kłopoty; to grupa męska. Wielkie arkana zaczynają się kartą głupca - to ktoś, kto zaczyna przygodę z tarotem, nic o nim nie wie, podobnie jak o swoim przeznaczeniu. Ostatnia karta - świat, to pełnia wiedzy, mądrość, wyrozumiałość i koniec zmartwień. Pozostałe symbolizują przestrogi i nauczki życiowe.Kiedy wyciąga się karty wielkich arkanów - przyszłością rządzi przeznaczenie; kiedy małe - mamy większy wpływ na to, co się przydarzy.Właściwie każdy może wróżyć z tarota, opierając się na podanych interpretacjach kart. Można uznać to za zabawę dobrą na andrzejki. Tarociści wiedzą, że karta powoduje czasem przypływ wizji, które luźno łączą się z opisem. Trzeba się temu poddać, nawet jeśli wydają się nam nieprawdopodobne. – Niektórzy ludzie są stworzeni do tarota, wystarczy, że wezmą karty do ręki. Tarot nie tylko przepowiada przyszłość, ale wiele mówi o przeszłości człowieka, jego kondycji i losie, nadziejach i obawach. Odpowie na każde pytanie. Może rozjaśnić nawet kwestie naukowe – podkreśla Monika Horn.Wróżyła matematykowi. Rozwiązywał problem teoretyczny i pytał, czy jego pomysł jest słuszny. Choć nie miała pojęcia, o co chodzi, postawiła karty. Tarot potraktował pytanie jak inne, matematyk był zadowolony z tego, co usłyszał. Ale naukowcy rzadko zaglądają do tarocistów. Częściej politycy, bo wiedzą, że te karty świetnie wnikną w sens intryg. Nierzadko konsultują się biznesmeni. Najchętniej zakochani. Trzeba jednak uważać, by nie uzależnić się od tarota. Czasem karty obrażają się na takie osoby i nigdy już nie powiedzą prawdy. Pokażą diabła, jedną z najbardziej wymownych kart w talii.