Lanie wosku to jedna z najbardziej znanych i popularnych wróżb andrzejkowych. Co będzie nam potrzebne? Przede wszystkim świece oraz klucz. Najlepiej stary i duży, a jeżeli nie chcemy go za bardzo zabrudzić można zrobić go z papieru lub z folii aluminiowej.Wróżby są bardzo proste do wykonania. Z zapalonej świeczki lejemy wosk przez dziurkę od klucza prosto do naczynia z zimną wodą.Latarką oświetlamy wystudzony kawałek wosku, tak aby rzucił cień na ścianę. Formę możemy dowolnie przekręcać. Teraz wszystko zależy już od naszej wyobraźni.W pokoju, w którym bawimy się razem ze znajomymi, wybieramy start oraz metę. Następnie każdy z uczestników, jeden za drugim, układa swoje buty w stronę mety i rozpoczyna się wyścig. Kiedy skończą się buty, wtedy układamy te z końca kolejki. Tej osobie, której buty pierwsze dotrą do celu, spełni się największe marzenie.Na początku należy wymyślić życzenie, co może wcale nie być takie łatwe. Potem każdy z uczestników wybiera monetę o dowolnym nominale i z wyznaczonego miejsca próbuje trafić do naczynia z wodą. Temu, komu się uda ziści się marzenie.