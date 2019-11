Andrzej Adamek zwolniony z posady trenera koszykarzy Śląska Wrocław

Wielki talent Śląska powołany do kadry U20

Śląsk Wrocław. Marcin Szpakowski powołany do reprezentacji U20. Jeden z największych talentów Śląska Wrocław, 18-letni Marcin Szpakowski, dostał powołanie do reprezentacji Polski do lat 20. Jeśli Jacek Magiera na niego postawi, to będzie jego debiut w tej drużynie.