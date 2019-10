Amerykańscy żołnierze śpiewają "Ściernisko" [ZOBACZCIE FILM]

Jesteśmy w SZOKU. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu :) Gwarantujemy, że takiej wersji "Ściernisca" jeszcze nie słyszeliście! Dziękujemy amerykańskim żołnierzom służącym na co dzień w The United States Air Force Band, że wybrali właśnie nasz utwór do powitania polskich generałów w Waszyngtonie. To dla nas wielki zaszczyt!