Ambulans dla zwierząt odebrany! Miał już pierwszego pacjenta! [ZDJĘCIA]

Jak informuje Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt, w dniu wczorajszym udało się sfinalizować zakup pierwszego na Dolnym Śląsku ambulansu dla zwierząt. Inspektorom nie udało się jeszcze zaaranżować wnętrza pojazdu i usunąć z niego zbędnych przedmiotów, a już karetka miała swojego pierwszego pacjenta.

- Wracając z miejsca zakupu pojazdu nasi Inspektorzy zgarnęli cierpiącego kota z niedowładem tylnych kończyn - podejrzewamy złamanie kręgosłupa- informuje DIOZ. - Pierwszy pacjent ambulansu dla zwierząt jest w złym stanie, z trudem porusza tylnymi kończynami, jest osowiały i obolały.

Pomimo późnej godziny kot został przetransportowany do gabinetu weterynaryjnego w Jeżowie Sudeckim.

- Jeśli uważasz, że to co robimy ma sens, chcesz wspomóc leczenie uratowanego zwierzaka lub dołożyć się do nowego wyposażenia karetki dla zwierząt, wspomóż nas darowizną. Za wszelkie datki będziemy niezmiernie wdzięczni!- apelują inspektorzy.