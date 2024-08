Amator driftowania surowo ukarany przez policję. Nie ma zgody na takie zachowanie wśród kierowców

Wrocławski drifter, 23-letni mieszkaniec miasta, postanowił wykorzystać ulice jako tor do driftowania. Nie był to jednak zwykły przejazd - wszystko zostało zarejestrowane przez kamerzystę jadącego w innym pojeździe, z zamiarem późniejszego opublikowania materiału w mediach społecznościowych. Ta chwila pochwały szybko przerodziła się w poważne konsekwencje, kiedy na scenę wkroczyli policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Za takie zachowanie kierowca może zostać ukarany mandatem od 200 do nawet 5 000 złotych. Jest to poważna kwota, ale jeszcze poważniejsze mogą być konsekwencje braku kontroli nad pojazdem podczas driftowania. Takie działania mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach wypadków, co jest głównym powodem, dla którego policjanci konsekwentnie przestrzegają przed takim zachowaniem na drogach.

"Drift na publicznych drogach jest nie tylko niebezpieczny, ale również nielegalny. Osoby zainteresowane driftowaniem powinny szukać legalnych i bezpiecznych miejsc do uprawiania tej formy jazdy, takich jak tory wyścigowe" - dodaje Ziętek.

To ważna przestroga dla wszystkich miłośników szybkiej jazdy i driftowania. Drogi publiczne nie są miejscem na tego typu aktywności. Bezpieczeństwo na drodze powinno być zawsze priorytetem, a pasja do motoryzacji powinna być realizowana w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniając bezpieczeństwo zarówno sobie, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego.

