Aleja Armii Krajowej już niedługo będzie zachęcać swoim widokiem. Zostanie posadzonych 700 drzewek

Nowa zieleń na alei Armii Krajowej

Planujemy posadzenie drzew na odcinku od ul. Bogedaina do ul. Ślężnej. Większość roślin posadzimy w jednym rzucie, natomiast kilkadziesiąt kolejnych pojawi się w drugim etapie. A to dlatego, że na jednym fragmencie będzie budowana droga rowerowa. Dopiero po zakończeniu prac nad nią pojawi się reszta drzew - powiedział nam Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji.

Aleja Armii Krajowej we Wrocławiu przejdzie znaczącą metamorfozę. W planach jest posadzenie dokładnie 756 drzew jedenastu różnych gatunków , co uczyni tę przestrzeń znacznie bardziej przyjazną i zieloną. Nasadzenia zostaną przeprowadzone w dwóch etapach, przy czym pierwszy etap obejmie posadzenie 625 drzew.

Lokalizacja i wyzwania

Wśród posadzonych gatunków znajdą się daglezje zielone, które są jednymi z najwyższych drzew w Polsce. Te imponujące rośliny będą miały szansę na osiągnięcie swojego pełnego potencjału wzrostu we Wrocławiu, jednak ich lokalizacja będzie musiała być starannie dobrana, aby zapewnić im odpowiednie warunki bytowe.

Zakończenie prac nad zazielenieniem alei Armii Krajowej zaplanowano na jesień 2024 roku, co oznacza, że mieszkańcy Wrocławia będą mogli cieszyć się nową przestrzenią zieloną już za kilka lat.

"To bardzo ważne w projektowaniu takiej inwestycji, dlatego wszystkie prace muszą być uzgodnione z jednostkami miejskimi zarządzającymi takimi sieciami" - dodaje Krzysztof Świercz.

"Tych drzew nie można niestety posadzić blisko pasa drogowego, gdyż źle znoszą obecność soli. A jak wiadomo, to właśnie solą posypuje się drogi zimą. Daglezje pojawią się w pasie między ul. Ziębicką i Łagiewnicką oraz w pobliżu parku przy ul. Spiskiej. Jest tam dobre zakwaszenie gleby, a więc i dobre warunki bytowe dla drzew z rodziny sosnowatych" - dodaje Krzysztof Świercz.

W kontekście rozwoju infrastruktury miejskiej, pojawiają się pytania o inwestycje tramwajowe. Niemniej, plany związane z aleją Armii Krajowej nie obejmują na razie wprowadzenia linii tramwajowej, mimo wcześniejszych rozważań.

Decyzja ta wynika z analizy potencjalnego zainteresowania taką formą transportu wśród mieszkańców, a także z obecnego układu sieci tramwajowej w mieście, która skupia się na trasach prowadzących do centrum. Wrocławski Program Tramwajowy na najbliższe lata nie przewiduje więc inwestycji tramwajowych na alei Armii Krajowej.

Inwestycje związane z nasadzeniami na alei Armii Krajowej we Wrocławiu są wyrazem dążenia miasta do tworzenia zielonych, zdrowych i przyjaznych przestrzeni dla mieszkańców. Poprzez zwiększanie liczby drzew, Wrocław nie tylko upiększa swoje ulice, ale również przyczynia się do poprawy jakości powietrza i życia w mieście.

