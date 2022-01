Ale zima we Wrocławiu! Zobacz, jak jest biało [ZDJĘCIA] Kinga Mierzwiak

We Wrocławiu w dalszym ciągu utrzymuje się śnieg. I tak może być jeszcze jutro, 22 stycznia. Zobaczcie, jak jest biało. Oto piękne zdjęcia zimy we Wrocławiu. Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się strzałkami, by przeglądać dalej.