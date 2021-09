Ale fury! Obejrzyj m. in. najnowszy samochód Jamesa Bonda w Magnolia Park we Wrocławiu (ZDJĘCIA)

Jest przetestowany w ekstremalnych warunkach do granic możliwości. Jego gabaryty i moc nie pozostawiają wątpliwości, dlaczego to właśnie on został wybrany na plan najnowszych przygód agenta 007. Majestatyczny Land Rover Defender to jednak tylko jeden z kilkunastu samochodów, które jeszcze do 3 października można oglądać w ramach Festiwalu Samochodowych Nowości w Magnolia Park.