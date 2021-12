Ale dzikie tłumy! Zobacz zdjęcia z targowiska na Świebodzkim we Wrocławiu. Oto, co można było kupić

To po produkty regionalne ściągają największe kolejki. Żywność kupić można tu od rolnika, Działkowca czy pasjonata hodowli pszczół. Dla niektórych jest to okazja do spotkania towarzyskiego, a sprzedaż orzechów pretekstem do odwiedzenia stoiska ze skórzanymi kurtkami.

Czosnek z Tarnowa, wędliny spod Krakowa, produkty kiszone bądź sypkie - kaszę, fasolę, groch z Obornik Śląskich kupić można na wagę bądź na sztuki za dużo niższą cenę niż zapłacimy w sklepie, dlatego chętnych na niedzielne zakupy na placu targowym nigdy nie brakuje. Przed świętami nie brakuje też artykułów świątecznych. Odzież, sprzęt elektroniczny, zabawki dla dzieci, zasłony czy obrusy. Co komu trzeba. Zobaczcie na zdjęciach co tam można kupić.