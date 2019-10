Ale cudeńko! Autobus z Wrocławia sam zwalnia przy szkołach. Przeczytaj!

To Volvo 9700 - autobus do przewozów długodystansowych. Ma aż 15 metrów długości, mieści 65 pasażerów i... sam zwalnia przy szkołach czy szpitalach.

Nowy wariant autobusu z Wrocławia to Volvo 9700 w wersji 15-metrowej, mogącej przewieźć do 65 pasażerów. Inne nowości w tym modelu – to opcja drzwi z tyłu, nowe siedzenia oraz większa elastyczność w zakresie rozmieszczenia siedzeń pasażerskich i bagaży.

- Wraz z nowym Volvo 9700 w wersji 15-metrowej, uzupełniamy naszą ofertę autokarów do przewozów długodystansowych w klasie premium o jeszcze jeden produkt, na który jest duży popyt na wielu rynkach. Dzięki większej pojemności transportowej i większej elastyczności, nasi klienci dostają nowe możliwości, by sprostać wymaganiom swoich pasażerów, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności - mówi Håkan Agnevall, prezes Volvo Buses.

Nowe wrocławskie autobusy mogą zostać połączone z systemem zwanym strefą bezpieczeństwa. Jej operator może zaprogramować maksymalną prędkość autobusu w określonych strefach. Dzięki temu autokar sam zwolni na przykład w pobliżu szkół, szpitali lub w centrach miast. - Volvo jest jedynym producentem oferującym takie rozwiązanie - zachwalają we wrocławskiej fabryce.