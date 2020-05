Alarmy bombowe i ewakuacja galerii handlowych we Wrocławiu!

W poniedziałkowy wieczór do wielu placówek handlowych w Polsce dotarł mail z informacjami o rzekomym podłożonym ładunku wybuchowym. Do akcji ruszyły służby. We Wrocławiu maile dotarły m.in. do Wroclavii, Magnolii Park oraz CH Korony. W przypadku tego ostatniego centrum zarządzono ewakuację pracowników i klientów. W pozostałych galeriach do godz. 20 nie podjęto takiej decyzji. Około godz. 20 zdecydowano także o ewakuacji w Galerii Dominikańskiej, gdzie również dotarła wiadomość mailowa.

Potwierdzam, że policyjni pirotechnicy weryfikują zgłoszenie na terenie kilku obiektów w mieście - mówi portalowi GazetaWroclawska.pl asp. szt. Łukasz Dutkowiak z wrocławskiej policji. - Z naszych informacji wynika, że maila o podłożonym ładunku otrzymały także galerie handlowe na terenie Dolnego Śląska.