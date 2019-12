Alarm na Wydziale Chemii. Rozszczelniła się butla z ciekłym azotem

Około godziny 14 straż pożarna we Wrocławiu otrzymała zgłoszenie, że na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ulicy Fryderyka Joliot-Curie w budynku w jednej z sal, podczas zajęć chemicznych doszło do rozszczelnienia butli z ciekłym azotem. Na miejsce niezwłocznie skierowano kilka zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczny zastęp chemiczny. Strażacy nie stwierdzili zagrożenia. Okazało się, że w pomieszczeniu znajdują się dwie butle z ciekłym azotem i podczas doświadczeń doszło do normalnej reakcji, która nie zagrażała bezpieczeństwu. Nie ewakuowano żadnych osób, obecnie akcja zakończyła się, strażacy odjechali do koszar

FLESZ: Pies to nie zabawka. Mocna akcja schronisk Wideo