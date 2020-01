AKTUALIZACJA. Wypadek koło mostów Warszawskich, dwie osoby ranne. Sprawca pijany? [ZDJĘCIA]

Volvo wjechało do wykopu w centrum Wrocławia. W środku pijani mężczyźni [ZDJĘCIA]

Samochód marki Volvo wpadł do głębokiego wykopu na rogu Kazimierza Wielkiego i Zamkowej w niedzielę 29 grudnia 2019 r. Jechało nim dwóch młodych mężczyzn, którzy na widok policji zaczęli uciekać. Kiedy zostali złapani, żaden nie chciał się przyznać do prowadzenia pojazdu. Obaj by...