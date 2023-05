AKTUALIZACJA Wiadomo czyje ciało znalazły dzieci przy ulicy Konduktorskiej w Legnicy. Sprawcy zbrodni już zostali zatrzymani

Jak dowiadujemy się od Lidii Tkaczyszyn, rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Legnicy ciało znalezione 10 dni temu należało do sześćdziesięciokilku letniej samotnej legniczanki. Zatrzymano dwie osoby podejrzane o dokonanie zbrodni 37- letniego mężczyznę i 35- letnią kobietę, której prokurator zarzucił pomoc w zacieraniu śladów zbrodni. Do sądu trafił również wniosek o jej tymczasowe aresztowanie.

- Dzięki wielkiemu zaangażowaniu organów ścigania, wykonaniu czynności wykrywczych przez policję i czynności procesowych przez prokuratorów zdołano ustalić i wykryć sprawcę zabójstwa. Mężczyzna został zatrzymany. To 37-latek przebywający w ostatnim czasie na terenie Legnicy. Potwierdzam, że sprawca i ofiara znali się, mężczyzna pomieszkiwał nawet przez pewien czas z kobietą. W dniu wczorajszym prokurator ogłosił mu zarzuty popełnienia dwóch przestępstw, to jest zabójstwa kobiety oraz zbezczeszczenia zwłok, poprzez odcięcie głowy i innych części ciała. Po przesłuchaniu go w charakterze podejrzanego prokurator skierował wniosek o jego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące – informuje Lidia Tkaczyszyn.