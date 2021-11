[AKTUALIZACJA] W Pasieczniku koło Jeleniej Góry Ukrainiec ranił policjanta nożem, a sam został postrzelony w nogę

Pojawił się oficjalny komunikat policji w Lwówku Śląskim

AKTUALIZACJA, godz. 14:42

Na miejsce interwencji dyżurny lwóweckiej jednostki skierował dwa patrole policji. Gdy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce zauważyli idącego chodnikiem mężczyznę, który na widok radiowozów zaczął wymachiwać nożem. Policjanci podjęli czynności wobec mężczyzny nakazując mu odrzucenie niebezpiecznego narzędzia. Mimo wydawanych poleceń ten nie stosował się do nich, był agresywny i wymachiwał nożem w kierunku policjantów. Mundurowi zastosowali środki przymusu bezpośredniego, które nie poskutkowały. W trakcie interwencji jeden z policjantów został raniony przez napastnika w rękę. W związku, iż mężczyzna stawał się coraz bardziej agresywny i nie reagował na wydawane polecenia policjanci oddali strzały ostrzegawcze z broni służbowej w bezpiecznym kierunku, co również nie poskutkowało. Gdy agresor kontynuował atak na policjantów jeden z nich w celu odparcia bezpośredniego zamachu na życie i zdrowie oddał strzał celem obezwładnienia mężczyzny. Napastnik został raniony w nogę, udzielono mu pomocy medycznej i przewieziono do szpitala.