AKTUALIZACJA. Od jutra zamknięte wszystkie kina, muzea i teatry. Zobacz też odwołane imprezy we Wrocławiu z powodu koronawirusa [LISTA]

AKTUALIZACJA

środa, godz. 12.40

Zamknięcie Aquaparku do odwołania

Ze względów bezpieczeństwa od 11.03.2020 r. do odwołania Aquapark będzie nieczynny (dotyczy to wszystkich stref – Basenów Rekreacyjnych, Basenu Sportowego, Saunarium, Siłowni i Fitness).

Środa. godz. 11.40

Informację o zamknięciu od jutra, na dwa tygodnie, teatrów, kin, placówek muzealnych i innych instytucji kulturalnych, podał, na konferencji prasowej, minister kultury - Piotr Gliński.

ŚRODA, 11 MARCA

W związku z Uchwałą Nr 19/2020 Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na wszystkich uczelniach Wrocławia i Opola z dniem 11 marca 2020 roku do odwołania, decyzją Władz naszej Uczelni, odwołujemy premierę spektaklu dyplomowego IV roku Wydziału Aktorskiego pt. "Udając ofiarę" w reż. Krzysztofa Dracza i Teo Dumskiego.

Nie odbędą się zatem spektakle premierowe, zaplanowane na 13 i 14 marca o godz. 19:00, ani spektakle popremierowe w dniach: 16, 17 i 18 marca o godz. 18:00.

Decyzje dotyczące ew. kolejnych zmian repertuarowych będziemy podawać na bieżąco na oficjalnej stronie AST oraz na profilu naszej Uczelni na Facebooku - informuje

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. Filia we Wrocławiu