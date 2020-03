AKTUALIZACJA. Lista odwołanych imprez we Wrocławiu z powodu koronawirusa

Orlen Przedszkoliada Tour 2020 W związku z potwierdzonym przez Ministerstwo Zdrowia przypadkiem zakażenia koronawirusem we Wrocławiu, uprzejmie informujemy o odwołaniu wrocławskiej edycji ORLEN PRZEDSZKOLIADA TOUR zaplanowanej na niedzielę, 8 marca 2020 w WKK Sport Center przy ul. Czajcza 19. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników naszego wydarzenia to dla nas najwyższe wartości. Ufamy, że nasza decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem - informuje biuro prasowe

Imprezy sportowe na Dolnym Śląsku będą się mogły odbywać tylko bez udziału kibiców , dotyczy to także planowanego na koniec marca meczu Polska - Finlandia. Taką decyzję podjął dziś wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Odwołano także koncert The Dire Straits Experience , który miał się odbyć 14 marca w Hali Ludowej. Wciąż ważą się losy Przeglądu Piosenki Aktorskiej , ale decyzja o jego odwołaniu jeszcze nie zapadła.

piątek (6 marca)

Wrocławskie uczelnie

Władze Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zdecydowały o odwołaniu wszystkich wydarzeń i imprez na uczelni, w których miałoby uczestniczyć powyżej 200 osób. Wiadomo już, że nie odbędzie się więc X edycja Szalonej Studenckiej Nocy Naukowej, która zaplanowana była na czwartek, 5 marca.

„W związku z sytuacją epidemiologiczną w Europie i pojawieniem się na terenie Polski koronawirusa (SARS-CoV-2) władze Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zdecydowały o odwołaniu do 22 marca wszystkich wydarzeń i imprez na uczelni skupiających powyżej 200 uczestników” - czytamy w piśmie rektora UPWr.

Rektor Politechniki Wrocławskiej zadecydował o odwołaniu wszystkich wydarzeń masowych odbywających się do 10.03.2020 r. Odwołany został m.in. wykład prof. Gérarda Mourou. Na termin majowy zostały przeniesione m.in. planowane na terenie Politechniki Wrocławskiej Mistrzostwa Programistów PLC, które miały odbyć się 14.03.2020 r.