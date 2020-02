AKTUALIZACJA. Huragan Ciara na Dolnym Śląsku. Przygotujcie się na kolejny atak! [ZDJĘCIA]

Huragan Ciara spowodował już ogromne szkody na Dolnym Śląsku. Mocno wiać ma aż do środy. Przeczytajcie najnowsze informacje poniżej.

AKTUALIZACJA: poniedziałek (10 lutego), godz. 15.30

Według prognoz, silniejszych podmuchów wiatru we Wrocławiu i okolicach należy się spodziewać około 4 nad ranem we wtorek. Wówczas może on w porywach osiągnąć prędkość około 80 km/h - będzie więc porównywalny do tego z poprzedniej nocy. Obecne ostrzeżenie pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązuje dzisiaj do godziny 20, ale synoptycy zapowiadają wydanie w nocy kolejnego. We wtorek w ciągu dnia wiatr ma się już nieco uspokoić, ale mocniej powieje jeszcze do środowego poranka. poniedziałek (10 lutego), godz. 12.50

Nocne wichury wyrządziły wiele szkód na całym Dolnym Śląsku. Uszkodzone zostały dachy budynków w Tyńcu, Paszowicach, Kruszynie, Bolesławcu oraz we Wrocławiu (przy ul. Brockiej).Wiatr wyrwał okno w sali gimnastycznej w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze. A w Gminie Mirsk zostały uszkodzone cztery samochody.

poniedziałek (10 lutego), godz. 09.00

Koleje Dolnośląskie poinformowały o następujących utrudnieniach:

8:10 Brochocin Trzebnicki - Trzebnica (Linia D8) - drzewo na torach, pociąg 69945/4 wjechał na drzewo. Na odcinku objętym przerwą w ruchu będzie organizowana komunikacja zastępcza a kolejny skład pociągu posłuży do ściągnięcia zdefektowanego szynobusu;

7:31 Starczów - Kamieniec Ząbkowicki (linia D29) - z powodu awarii pociągu towarowego uruchomiono autobusową komunikację zastępczą, opóźnienia pociągów do 90 minut, utrudnienia potrwają do godziny 12:00;

Lubań Śląski - Jerzmanki (linia D1) - drzewo na torach, komunikacja zastępcza na odcinku Lubań – Zgorzelec

Do odwołania nie kursują pociągi niemieckiej spółki Trilex obsługujące połączenia ze Zgorzelca do Drezna. poniedziałek (10 lutego), godz. 07.00

Kłopoty dziś mają pasażerowie pociągów i samolotów. Rano odwołany został pociąg z Jelcz-Laskowic do Wrocławia, a pociąg z Gdyni ma ponad 3 godziny opóźnienia. Na wrocławskim lotnisku odwołano loty z Monachium (12.25) i Amsterdamu (13.40) oraz odloty do Monachium (05.50), Frankfurtu (06.45), Monachium (13) i Amsterdamu (14.10).

poniedziałek (10 lutego), godz. 08.40

Tysiące mieszkańców Dolnego Śląska nie ma prądu. Zasilanie ma wrócić we Wrocławiu o godz. 13, w Wałbrzychu w godz. 15-16, w Jeleniej Górze w godz. 14-15. poniedziałek (10 lutego), godz. 06.00

Do tej pory strażacy interweniowali kilkaset razy, we Wrocławiu podjęli 50 interwencji. Na szczęście nie doszło do takich zdarzeń, w których zagrożone byłoby ludzkie zdrowie i życie. Lokalnie pojawiają się nawałnice, podczas których huraganowi będą towarzyszą intensywne opady deszczu. Do takiej sytuacji doszło rano w Lwówku Śląskim.

W Tyńcu nad Ślęzą zawalił się dach stodoły, zagrożony jest również budynek mieszkalny. Do zerwania dachów doszło również m.in. w miejscowościach: Jędrzychowice oraz Kazanów pod Strzelinem. W Wałbrzychu na blok mieszkalny przewróciła się ponad 10-metrowa sosna.

W całym regionie kilkanaście tysięcy osób nie ma prądu. Jego przywracanie będzie trwało cały dzień.

poniedziałek (10 lutego), godz. 01.00

Strażacy mają już za sobą kilka wyjazdów do zdarzeń w gminie Kobierzyce i w powiecie strzelińskim. W Tyńcu nad Ślężą huraganowy podmuch zerwał dach ze stodoły, zagrożony jest pobliski dom. Obecnie pracują tam strażacy. Nie ma osób poszkodowanych.

Bez prądu są wsie Ludów Polski, Świnobród i Jaksin w powiecie strzelińskim oraz Przecławice w powiecie wrocławskim.

niedziela (9 lutego), godz. 22.30

Po godz. 20 przewróciło się drzewo na drogę pomiędzy miejscowościami Dębniki i Biały Kościół w gminie Strzelin. Konary utrudniają przejazd drogą. Na miejscu działają strażacy z jednostki w Strzelinie.

W Żelowicach w gminie Kondratowice (powiat strzeliński) na poboczu leży potężny konar. Nie utrudnia przejazdu samochodów.

Strażacy interweniują też w gminie Borów: przed miejscowością Zielenice przejazd zablokowało drzewo. Także we wsi Brzoza porywisty wiatr przewrócił kilka drzew. Huragan Ciara - OSTRZEŻENIA Mieszkańcy Dolnego Śląska otrzymali w niedzielę (9 lutego) alerty SMS Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o treści:

Dziś po południu, w nocy i jutro w ciągu dnia bardzo silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Jeśli możesz, zostań w domu". Na Dolnym Śląsku możemy spodziewać się miejscami wiatru wiejącego w porywach nawet 200 km/h. IMGW ostrzega przed katastrofą na południu regionu. Ostrzeżenie dla Wrocławia Obowiązuje od godz. 17 w niedzielę (9 lutego) do godz. 20 w poniedziałek (10 lutego).

Drugi stopień zagrożenia oznacza, że przewidywane jest wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. - W poniedziałek mogą łamać się mniejsze i większe gałęzie oraz incydentalnie mogą przewracać się drzewa słabsze, stare, spróchniałe. Na pewno wrocławianie muszą zabezpieczyć balkony. Wszelkie wolno stojące i lekkie przedmioty, doniczki, kwiatki należałoby w sobotę schować i na nowo umieścić na balkonie dopiero w środę - mówi dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ostrzeżenia dla Dolnego Śląska Dla południowej części Dolnego Śląska - Wałbrzycha i Jeleniej Góry oraz powiatów kłodzkiego, wałbrzyskiego, kamiennogórskiego i jeleniogórskiego obowiązuje ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia.

W nocy z niedzieli na poniedziałek prędkość wiatru osiągnie w porywach 80 km/h. Według prognoz, największą siłę wiatr będzie miał nad ranem i do południa w poniedziałek (10 lutego). Wtedy jego prędkość w samym Wrocławiu może w porywach osiągać nawet do 100 km/h – informuje dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. Opóźnione pociągi PKP PLK informuje, że w związku z wichurą mogą wystąpić zakłócenia w kursowaniu pociągów kursujących do stacji Wrocław Główny. Większość pociągów ma obecnie po kilkanaście minut opóźnienia. Odwołane loty Wrocławskie lotnisko poinformowało, że z powodu silnego wiatru odwołane zostały niedzielne loty z Frankfurtu, Monachium i Paryża, a także poniedziałkowe przyloty z Monachium i Amsterdamu oraz odlotu do Monachium, Frankfurtu i Amsterdamu.

Nad ranem we wtorek (11 lutego) spodziewany jest ponowny wzrost prędkości wiatru, w porywach do 100 km/h. Silny wiatr utrzyma się do środy (12 lutego) rano.

