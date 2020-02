AKTUALIZACJA. Huragan Ciara na Dolnym Śląsku. Połamane drzewa, brak prądu, opóźnione pociągi, odwołane loty

Huragan Ciara spowodował ogromne szkody na Dolnym Śląsku. W poniedziałek (10 lutego) wiatr osłabł, ale tylko na chwilę. Mocno wiać ma aż do środy. Przeczytajcie najnowsze informacje poniżej.

AKTUALIZACJA: poniedziałek (10 lutego), godz. 12.50

Nocne wichury wyrządziły wiele szkód na całym Dolnym Śląsku. Uszkodzone zostały dachy budynków w Tyńcu, Paszowicach, Kruszynie, Bolesławcu oraz we Wrocławiu (przy ul. Brockiej).Wiatr wyrwał okno w sali gimnastycznej w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze. A w Gminie Mirsk zostały uszkodzone cztery samochody. poniedziałek (10 lutego), godz. 09.00

Koleje Dolnośląskie poinformowały o następujących utrudnieniach:

8:10 Brochocin Trzebnicki - Trzebnica (Linia D8) - drzewo na torach, pociąg 69945/4 wjechał na drzewo. Na odcinku objętym przerwą w ruchu będzie organizowana komunikacja zastępcza a kolejny skład pociągu posłuży do ściągnięcia zdefektowanego szynobusu;

7:31 Starczów - Kamieniec Ząbkowicki (linia D29) - z powodu awarii pociągu towarowego uruchomiono autobusową komunikację zastępczą, opóźnienia pociągów do 90 minut, utrudnienia potrwają do godziny 12:00;

Lubań Śląski - Jerzmanki (linia D1) - drzewo na torach, komunikacja zastępcza na odcinku Lubań – Zgorzelec

Do odwołania nie kursują pociągi niemieckiej spółki Trilex obsługujące połączenia ze Zgorzelca do Drezna.

poniedziałek (10 lutego), godz. 07.00

Kłopoty dziś mają pasażerowie pociągów i samolotów. Rano odwołany został pociąg z Jelcz-Laskowic do Wrocławia, a pociąg z Gdyni ma ponad 3 godziny opóźnienia. Na wrocławskim lotnisku odwołano loty z Monachium (12.25) i Amsterdamu (13.40) oraz odloty do Monachium (05.50), Frankfurtu (06.45), Monachium (13) i Amsterdamu (14.10). poniedziałek (10 lutego), godz. 08.40

Tysiące mieszkańców Dolnego Śląska nie ma prądu. Zasilanie ma wrócić we Wrocławiu o godz. 13, w Wałbrzychu w godz. 15-16, w Jeleniej Górze w godz. 14-15. poniedziałek (10 lutego), godz. 06.00

Do tej pory strażacy interweniowali kilkaset razy, we Wrocławiu podjęli 50 interwencji. Na szczęście nie doszło do takich zdarzeń, w których zagrożone byłoby ludzkie zdrowie i życie. Lokalnie pojawiają się nawałnice, podczas których huraganowi będą towarzyszą intensywne opady deszczu. Do takiej sytuacji doszło rano w Lwówku Śląskim.

W Tyńcu nad Ślęzą zawalił się dach stodoły, zagrożony jest również budynek mieszkalny. Do zerwania dachów doszło również m.in. w miejscowościach: Jędrzychowice oraz Kazanów pod Strzelinem. W Wałbrzychu na blok mieszkalny przewróciła się ponad 10-metrowa sosna.

W całym regionie kilkanaście tysięcy osób nie ma prądu. Jego przywracanie będzie trwało cały dzień.

poniedziałek (10 lutego), godz. 01.00

Strażacy mają już za sobą kilka wyjazdów do zdarzeń w gminie Kobierzyce i w powiecie strzelińskim. W Tyńcu nad Ślężą huraganowy podmuch zerwał dach ze stodoły, zagrożony jest pobliski dom. Obecnie pracują tam strażacy. Nie ma osób poszkodowanych.

Bez prądu są wsie Ludów Polski, Świnobród i Jaksin w powiecie strzelińskim oraz Przecławice w powiecie wrocławskim.

niedziela (9 lutego), godz. 22.30

Po godz. 20 przewróciło się drzewo na drogę pomiędzy miejscowościami Dębniki i Biały Kościół w gminie Strzelin. Konary utrudniają przejazd drogą. Na miejscu działają strażacy z jednostki w Strzelinie.

W Żelowicach w gminie Kondratowice (powiat strzeliński) na poboczu leży potężny konar. Nie utrudnia przejazdu samochodów.

Strażacy interweniują też w gminie Borów: przed miejscowością Zielenice przejazd zablokowało drzewo. Także we wsi Brzoza porywisty wiatr przewrócił kilka drzew. Huragan Ciara - OSTRZEŻENIA Mieszkańcy Dolnego Śląska otrzymali w niedzielę (9 lutego) alerty SMS Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o treści:

Dziś po południu, w nocy i jutro w ciągu dnia bardzo silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Jeśli możesz, zostań w domu". Na Dolnym Śląsku możemy spodziewać się miejscami wiatru wiejącego w porywach nawet 200 km/h. IMGW ostrzega przed katastrofą na południu regionu. Ostrzeżenie dla Wrocławia Obowiązuje od godz. 17 w niedzielę (9 lutego) do godz. 20 w poniedziałek (10 lutego).

Drugi stopień zagrożenia oznacza, że przewidywane jest wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. - W poniedziałek mogą łamać się mniejsze i większe gałęzie oraz incydentalnie mogą przewracać się drzewa słabsze, stare, spróchniałe. Na pewno wrocławianie muszą zabezpieczyć balkony. Wszelkie wolno stojące i lekkie przedmioty, doniczki, kwiatki należałoby w sobotę schować i na nowo umieścić na balkonie dopiero w środę - mówi dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ostrzeżenia dla Dolnego Śląska Dla południowej części Dolnego Śląska - Wałbrzycha i Jeleniej Góry oraz powiatów kłodzkiego, wałbrzyskiego, kamiennogórskiego i jeleniogórskiego obowiązuje ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia.

W nocy z niedzieli na poniedziałek prędkość wiatru osiągnie w porywach 80 km/h. Według prognoz, największą siłę wiatr będzie miał nad ranem i do południa w poniedziałek (10 lutego). Wtedy jego prędkość w samym Wrocławiu może w porywach osiągać nawet do 100 km/h – informuje dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. Opóźnione pociągi PKP PLK informuje, że w związku z wichurą mogą wystąpić zakłócenia w kursowaniu pociągów kursujących do stacji Wrocław Główny. Większość pociągów ma obecnie po kilkanaście minut opóźnienia. Odwołane loty Wrocławskie lotnisko poinformowało, że z powodu silnego wiatru odwołane zostały niedzielne loty z Frankfurtu, Monachium i Paryża, a także poniedziałkowe przyloty z Monachium i Amsterdamu oraz odlotu do Monachium, Frankfurtu i Amsterdamu.

Nad ranem we wtorek (11 lutego) spodziewany jest ponowny wzrost prędkości wiatru, w porywach do 100 km/h. Silny wiatr utrzyma się do środy (12 lutego) rano.

