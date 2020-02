AKTUALIZACJA. 30 Polaków z Chin jest już w szpitalu przy ulicy Weigla we Wrocławiu

Na wrocławskim lotnisku w niedzielę (2 lutego) przed godz. 22 wylądowały dwa wojskowe samoloty Casa z 30 Polakami ewakuowanymi z chińskiej prowincji Hubei, gdzie leży Wuhan - epicentrum koronawirusa. Prosto z lotniska Polacy trafili do szpitala wojskowego przy ul. Weigla, gdzie zostaną przebadani na ewentualną obecność koronawirusa. Jak twierdzi minister zdrowia Łukasz Szumowski, wszyscy sprowadzani do Polski pacjenci są zdrowi, mimo to, szpital wprowadził całkowity zakaz odwiedzin.