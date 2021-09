[AKTUALIZACJA 28.09] Małpa wciąż na wolności i nadal może przebywać w Zgorzelcu lub okolicach. Jak jej pomóc? [FILM]

[AKTUALIZACJA 28.09]

Curry, bo tak nazywa się samica rezusa uciekła z okolic Löbau. Jak podaje saechsische.de, drugą uciekinierkę udało się schwytać w Georgewitz. Ten gatunek małp, pochodzący z Azji, jest przyzwyczajony do niskich temperatur i trudno go schwytać. Dyrektor zoo w Goerlitz radzi, żeby spróbować nakarmić ją bananami, jeśli komukolwiek uda się zamknąć zwierzę w samochodzie, garażu lub szopie, a następnie zadzwonić po weterynarza, który poda jej środek znieczulający. W taki sposób udało się zwabić drugą z samiczek, która uciekła od właściciela. Mieszkańcy Georgewitz zamknęli ją w samochodzie i podali banana. Małpa została przetransportowana później do zoo w Goerlitz i obecnie przebywa na kwarantannie.

Curry lubi przesiadywać na dachach i drzewach i pokonuje takie duże odległości prawdopodobnie dlatego, że szuka partnera.

