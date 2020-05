Aktorzy wrocławskiego Teatru Capitol śpiewają dla lekarzy. Zobaczcie i posłuchajcie [FILM]

Bezprecedensowe przypadki napaści i szykanowania pracowników szpitali walczących z COVID-19, do jakich dochodzi ostatnio w Polsce, wprawiają w osłupienie i zawstydzają. Brak reakcji jest przyzwoleniem. Musimy stanąć murem za lekarzami i całym personelem szpitali, bo to od nich zależy nasze zdrowie i życie. Musimy być solidarni, bo tylko w ten sposób wygramy. Wrocławski Szpital na Koszarowej i Teatr Muzyczny Capitol łączą siły we wspólnym apelu: Nie krzywdź - pomagaj! Nie niszcz - buduj! Nie hejtuj - wspieraj! - tłumaczą artyści z Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu.

"Bądź obok mnie" to polska wersja "Stand by Me", legendarnego przeboju Bena E. Kinga, znanego z wielu coverów, m.in. Johna Lennona. Autorem tłumaczenia jest Konrad Imiela, w nagraniu wzięli udział artyści Capitolu, a pracownicy Szpitala na Koszarowej użyczyli swoich twarzy.