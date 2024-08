Akcja kryminalnych na byłym poligonie w Witoszowie Dolnym: zabezpieczyli 30 kg substancji chemicznych i linię do produkcji narkotyków Adrianna Szurman

Magazyn prekursorów do dużej produkcji narkotyków odkryto na byłym poligonie w Witoszowie Dolnym w powiecie świdnickim. Na zdjęciu były sowiecki schron - bunkier, okolica naszpikowana jest zakamarkami i okopami Dariusz Gdesz Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Wiadomo już, co zabezpieczyli kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na terenie byłego poligonu w Witoszowie Dolnym. Jako pierwsi informowaliśmy o dużej akcji operacyjnej policjantów i strażaków z powiatu świdnickiego oraz grupy rozpoznania chemicznego z Wałbrzycha. Policjanci odkryli magazyn z prekursorami do produkcji narkotyków.