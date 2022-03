Akcja: Bojkot rosyjskich produktów. Nie kupując tych produktów Polacy wspierają Ukrainę - LISTA Michał Korn

Polacy bojkotują rosyjskie produkty i nie kupują ich. W ten sposób symbolicznie wspierają Ukrainę.

Bojkot rosyjskich produktów, które znaleźć możemy w Polsce staje się faktem. Kraje takie jak Litwa, Łotwa i Estonia podjęły decyzję o wycofaniu ze sklepowych półek towarów pochodzących z Rosji. Polscy internauci również udostępniają sobie listę marek i produktów, których zysk z zakupu wędruje do kraju Władimira Putina. Nawet nie wiecie, że wiele produktów, których używacie na co dzień pochodzi właśnie z Rosji. Jakie to towary?