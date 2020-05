Akademie piłkarskie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku znów grają (ZOBACZCIE ZDJĘCIA)

To dobra wiadomość nie tylko dla seniorów, ale także dla wszystkich dzieci trenujących w piłkarskich akademiach we Wrocławiu i na całym Dolnym Śląsku. FC Wrocław Academy, Parasol Wrocław, Polonia Wrocław Bumerang Wrocław, szkółka piłkarska Olympic Wrocław Akademia Śląska Wrocław, Akademia Piłkarska Syców, Akademia Chrobrego Głogów, Akademia Piłkarska Kolektyw, Akademia Piłkarska Dzierżoniów - to tylko niektóre ze szkółek, które pracują na pełnych obrotach.

Na zdjęciu poniedziałkowe zajęcia w FC Wrocław Academy.