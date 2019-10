Agnieszka Holland we Wrocławiu. Spotkanie z reżyserką w Kinie Nowe Horyzonty [25.10.2019]

">

Zdjęcia do filmu kręcono w Warszawie, Katowicach, Sosnowcu, Krakowie, Edynburgu, Anstruther, Leven i St Andrews. W rolach głównych wystąpili: James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard, Joseph Mawle, Kenneth Cranham, Krzysztof Pieczyński, Michalina Olszańska, Beata Poźniak, Patrycja Volny i Wojciech Urbański.

My, filmowcy polscy, stanowimy wspólnotę, my, twórcy, nie jesteśmy samotni, łączą nas wielkie wartości, łączy nas solidarność. Prosili mnie koledzy z Kultury Niepodległej, żebym przeczytała od nich taką informację: tegoroczny festiwal w Gdyni udowodnił po raz kolejny, że polskie władze są na wojnie z kulturą, próbują cenzurować dzieła, ludzi, instytucje i wydarzenia, nie tylko w świecie filmu, stosują urzędowe naciski, szantaż finansowy, przejęcia instytucji, obsadzanie stanowisk ideologami, wycofywanie się z zawartych umów. Musimy się bronić przed cenzorami, dlatego rozpoczynamy akcję "Cenzura nie przejdzie", pogotowie prawne kultury niepodległej, sieć prawników pracujących pro bono dla ludzi kultury, którzy padają ofiarą cenzorskich ataków". To przedsięwzięcie ruszy w najbliższych dniach, na portalu zrzutka.pl trwa akcja zbierania funduszy na jego koordynację, bądźmy solidarni i bądźmy odważni