Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu wyprzedaje sprzęt [ZDJĘCIA, CENY]

Wielki przetarg ogłoszony kilka dni temu przez Agencję Mienia Wojskowego we Wrocławiu, to pierwsza taka wyprzedaż od kilku miesięcy. Ceny wywoławcze wahają się od kilku groszy do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Oferty można już składać, a ich otwarcie zaplanowano na 26 maja o godz. 11:30 w Oddziale Regionalnym AMW we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39. Co można kupić? Zobaczcie --->

