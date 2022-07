Afrykański upał we Wrocławiu - betonowe place są jak patelnie. Aktywiści zrobili pomiary temperatury

Od początku tygodnia we Wrocławiu panuje afrykański klimat. Termometry pokazują już powyżej 35 st. C przy bezchmurnym niebie. Jak to wpływa na naszą najbliższą okolicę w mieście sprawdziła organizacja Akcja Miasto. Aktywiści zrobili pomiary temperatury na pl. Wolności i pl. Nowy Targ, gdzie znajdują się metalowe, czarne ławeczki-leżanki.