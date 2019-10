Afrykańska Przygoda w Teatrze Lalek. Spektakl dla dzieci w wieku 1-3. KONKURS!

Mały Jacuś przenosi się we śnie do egzotycznej, baśniowej krainy, zamieszkanej przez przyjazne zwierzęta. Chłopczyk przeżywa tam kilka zabawnych przygód: wspina się na palmę, jeździ na zebrze, spotyka małpę, żyrafę i krokodyla. Tę prostą historię aktorzy i lalki opowiadają bez słów – językiem gestów, muzyki i światła, co sprawia, że fabuła jest całkowicie zrozumiała nawet dla dzieci, które jeszcze nie mówią.

Na scenie nieustannie coś się dzieje: pojawiają się kolejni bohaterowie, a kolorowa scenografia wciąż się zmienia, dzięki czemu maluchy nie mają problemu ze skupieniem uwagi na akcji scenicznej. Spektakl zaskakuje małych widzów mnóstwem sprytnych teatralnych sztuczek: kolorowa piłeczka zamienia się w słonia, samochodzik – w hipopotama, a niebieska kurtyna raz staje się rozgwieżdżonym niebem, a raz dziecięcą kołdrą.

