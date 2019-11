AFF 2019: Cudowne tu i teraz. Czy carpe diem popłaca [RECENZJA]

Postawa hedonistyczna wydaje się bajką, ale to tylko iluzja. Wieczni chłopcy mają w sobie coś, co może i przyciąga ludzi: towarzystwo, kumpli, używki, pieniądze i to poczucie, że można być szczęśliwym zawsze. Taki właśnie próbuje być Sutter - pamiętacie Milesa Tellera? To właśnie on gra tego wiecznego chłopca i bardzo dobrze wciela się w jego rolę. Suttera znają wszyscy, ale on nie rozpoznaje każdego. Pewnego razu, po mocno zakrapianej imprezie i zażywaniu narkotyków znajduje się na czyimś podwórku. Tam budzi go Aimee (w tej roli bardzo charakterystyczna

Shailene Woodley), której on - chociaż chodzą do tej samej szkoły - nie kojarzy. Coś jednak zaczyna łączyć bardzo miłą, gotową być na każde skinienie dziewczynę oraz wiecznego imprezowicza Suttera.

Ten film doskonale pokazuje, że hedonizm może i ma swoje dobre strony, ale w gruncie rzeczy hedonistom pozostaje pustka, którą nie są w stanie zapełnić niczym, więc zapełniają ją używkami. W przypadku postaci Suttera powodem jest jednak ojciec, który był alkoholikiem.