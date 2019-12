Adam Słodowy nie żyje. Gwiazda programu "Zrób to sam" odszedł w wieku 96 lat

Adam Słodowy urodził się 3 grudnia 1923 roku w Czarnkowie. Podczas gdy kraj okupowali Niemcy, Słodowy zatrudnił się w fabryce. W 1944 roku zgłosił się na ochotnika do wojska. Uzyskał stopień majora. Od 1959 roku rozpoczął pracę w telewizji.

Prowadził program telewizyjny dla młodzieży o majsterkowaniu "Zrób to sam". Emitowano go przez prawie 25 lat (1959 - 1983). Audycja była potem częścią "Teleranka". Pisał także scenariusze do filmów dla dzieci, takich jak "Pomysłowy Dobromir".