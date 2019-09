Abonament RTV zostanie zniesiony? Za telewizję i radio zapłacimy inaczej [18.09.2019 r.]

Abonament radiowo-telewizyjny to nic innego, jak opłata za używanie odbiorników - radia i telewizora. Został wprowadzony w 2005 roku, a jego celem było finansowanie misji publicznej telewizji i radia. Aktualnie opłata wynosi 22,70 zł miesięcznie (7 zł w przypadku samego radia) lub 245,15 zł za cały rok.

Wiele wskazuje na to, że abonament radiowo-telewizyjny zostanie zlikwidowany , a media publiczne będą finansowane bezpośrednio z budżetu państwa. Za takim rozwiązaniem opowiada się zarówno PiS jak i opozycja. Aktualnie abonament opłaca jedynie co trzeci zobowiązany.

Abonament RTV. Otwarcie mówi się o likwidacji opłaty

W zeszłym roku wpływu z abonamentu wyniosły ponad 777 mln zł. Przy założeniu, że wszystkie gospodarstwa domowe miałyby zarejestrowane odbiorniki rtv oraz wnosiłyby terminowo opłaty, potencjalne wpływy abonamentowe w 2018 roku powinny wynieść nawet 3,2 mld zł netto.

Wiele wskazuje na to, że ten scenariusz jest realny. W przeszłości podejmowano wiele prób, by poprawić ściągalność abonamentu, jednak nie przyniosły one pozytywnych zmian. Teraz już otwarcie mówi się o likwidacji opłaty. Za takim rozwiązaniem jest zarówno Prawo i Sprawiedliwość jak i opozycja. Media publiczne - TVP, Polskie Radio - będą finansowane stałą dotacją bezpośrednio z budżetu państwa.