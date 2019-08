Abonament RTV do likwidacji? Jakie są plany? Przeczytaj!

Wiele na to wskazuje, że tak się właśnie stanie. Rząd powinien sam finansować media publiczne z budżetu państwa - to stanowisko, co do którego politycy są zgodni jak nigdy - pisze "DGP". Smutna prawda o abonamencie RTV jest również taka, że Polacy nie chcą go płacić.

Abonament RTV zostanie zlikwidowany?

Abonament RTV wkrótce zostanie zlikwidowany. Przekonuje "Dziennik Gazeta Prawna", wskazując, że rząd już od trzech lat dokłada pieniądze do funkcjonowania Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. O jakich kwotach jest mowa?

2017 - kwota dofinansowania mediów wyniosła 307 mln złotych,

2018 - na media publiczne poszło z budżetu 673 mln złotych,

2019 - kwota dofinansowania wyniesie 1,26 mld złotych.