A18 - nowa autostrada na Dolnym Śląsku. Zaglądamy z aparatem na plac budowy [ZDJĘCIA]

A18 - nowa autostrada na Dolnym Śląsku

Przebudowa jezdni południowej obecnej DK18 o długości 70 km jest drugim etapem prac związanych z dostosowaniem tej drogi do parametrów autostrady (pierwszym etapem była budowa jezdni północnej A18 na parametrach autostradowych w latach 2004-2007). Koszt przebudowy to blisko 900 mln zł.

Budowa S3 pod Bolkowem na Dolnym Śląsku przebiega zgodnie z planem. Nic dziwnego, w końcu pogoda dopisuje. My zaglądamy do gargantuicznych tuneli, ale i obserwujemy postępujące prace w ich okolicy.…

Autostrada A18 - jaki ma przebieg?

Dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia zaczyna się drugi odcinek, który kończy się około czterech kilometrów przed węzłem Iłowa. Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r. Długość odcinka wynosi 21,9 km. Wartość umowy na roboty to 254,1 mln zł.

Odcinek pierwszy zaczyna się na granicy państwa a kończy ok. dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia. Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r. Długość odcinka to 11,6 km. Wartość umowy na roboty opiewa na kwotę 185,9 mln zł.

Trzeci odcinek ma swój początek blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa i biegnie do granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego. Jego długość to 16,2 km. Wartość umowy na roboty to 175,1 mln zł. W ramach zadania przebudowany zostanie także węzeł Iłowa na przecięciu z drogą wojewódzką nr 296.