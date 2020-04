A miało być tak słodko... Złodziej wpadł na kradzieży czekolad w sklepie

Dyżurny ze złotoryjskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie od pracownika jednego z lokalnych marketów. Z relacji wynikało, że do placówki przyszedł młody mężczyzna, który schował do kieszeni kilka czekolad, a następnie chcąc wykorzystać nieuwagę ekspedientek udał się w kierunku wyjścia nie płacąc za towar. Reakcja obsługi była natychmiastowa. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów i przewieziony do policyjnego aresztu.

Skradzione słodkości zostały odzyskane a funkcjonariusze ustalili, że nie był to jego jedyny czyn niezgodny z prawem.

Okazało się, że podejrzany w ostatnim czasie kilkukrotnie kradł artykuły spożywcze i chemiczne z marketu. Były to przedmioty, które mógł łatwo sprzedać m.in. słodycze, kawa, kapsułki do prania oraz inne środki higieny osobistej. Łączną wartość skradzionego mienia szacuje się na kwotę ponad 800 złotych.

- Policjanci przedstawili mężczyźnie zarzut kradzieży mienia, który jest zagrożony karą do 5 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie będzie decydował sąd - informuje podkom. Wojciech Jabłoński z policji.