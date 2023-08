9 najlepszych atrakcji Finlandii. „Polowanie” na zorzę polarną, odwiedziny w Dolinie Muminków oraz wiszący most w koronach drzew Patrycja Seklecka

Niskie ceny biletów lotniczych zachęcają do tego, by odwiedzić przepiękne kraje Europy Północnej. Wśród nich jest oczywiście Finlandia – dom uwielbianego przez najmłodszych Świętego Mikołaja, a zarazem kraina przyrodniczego piękna. Co zwiedzić w Finlandii? Oto 9 najlepszych atrakcji tego kraju – „Polowanie” na zorzę polarną, odwiedziny w Dolinie Muminków oraz wiszący most w koronach drzew to dopiero początek.