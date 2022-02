84. rocznica ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła – zapowiedź uroczystości [ZDJĘCIA]

- Pragnę zauważyć, że rok Jubileuszu 100-lecia Związku Polaków w Niemczech będzie obfitował w liczne upamiętnienia naszych przodków w Niemczech, będziemy wspominać ks. Bolesława Domańskiego, Prezesa tej organizacji w latach 30. XX w. oraz wpisujące się w te wydarzenia 90-lecie powstania Znaku Rodła – symbolu Polaków w Niemczech. Nasze coroczne spotkania na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu to jedyne takie w Polsce i od 2004 r., nieprzerwanie są sposobnością do spotkania Polaków znad Wisły i Odry właśnie tutaj – we współczesnej stolicy Znaku Rodła w XXI w. - mówił podczas konferencji prasowej Tadeusz Szczyrbak, Prezes Rodziny Rodła we Wrocławiu.